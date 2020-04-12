Кабинет министров Украины внес очередные правки в изменения Госбюджета, которые Верховная Рада будет голосовать 13 апреля. В новой версии бюджета сняли с субсидий около 8 миллиардов гривен.

Программу субсидий предложено сократить на 8,2 млрд грн, а разные виды помощи урезали на 1,3 млрд гривен.

Интересно, что в первой версии правительства уже предлагалось снять с субсидий больше 8 млрд. Тогда эту инициативу жестко раскритиковали, и она тихо из проекта исчезла. Не было ее и во второй версии бюджета от Кабмина. Но вот после читки Бюджетным комитетом минус 8 млрд в статье по субсидиям вдруг опять всплыл.

Детальнее о нововведениях бюджета-2020 "Страна" разбиралась в материале, как еще Кабмин хочет перекроить бюджет.

Мы также сообщали, что в партии "Слуга народа" взбунтовались против проекта изменений в бюджет, которыми предлагается финансировать культуру, когда населению нечего есть.