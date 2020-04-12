Насельник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрит Нектарий умер от пневомонии. Он заболел пневмонией до того, как начали распространяться слухи о зараженных в Лавре.

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на пресс-службу Лавры.

Они подчеркнули, что болезнь наступила раньше, чем прошли слухи о заражении коронавирусом в церкви, но информацию о вирусе не комментировали.

В Киево-Печерской лавре обнаружили 26 новых случаев поражения. И вообще между тамошних священнослужителей уже три десятка больных. Есть ли среди них наместник Лавры Павел, в церкви не подтверждают, но и не опровергают.

Ранее "Страна" писала, что в Черновцах, которые стали одним из лидеров в Украине по количеству зараженных коронавирусом, верующие массово идут в церковь в Вербное воскресенье, несмотря на ужесточение карантина.