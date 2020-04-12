В Министерстве энергетики России выразили уверенность в том, что строительство "Северного потока - 2" будет завершено. По мнению ведомства, в завершении проекта заинтересованы мировые компании.

Как сообщает "ТАСС", об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак в интервью программе "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1".

По словам министра, осталось освоить около 5% от общей стоимости реализации проекта.

"Это коммерческий проект, его реализуют несколько мировых компаний. Учитывая, что было вложено огромное количество средств и осталось инвестиций совсем немного, около 5% от общей стоимости реализации проекта, я думаю, что этот проект однозначно будет реализован", - сказал Новак.

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Они прокладываются от побережья России через Балтийское море до Германии в обход транзитных государств (Украины, Белоруссии, Польши и других).

Как писала "Страна", в феврале в США заявляли, что России не удастся достроить газопровод.

В том же месяце антимонопольный регулятор Польши потребовал от "Газпрома" документы по "Северному потоку - 2".