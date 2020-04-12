В честь Пасхи, празднуемой христианами западного обряда 12 апреля, Папа Римский Франциск отслужил мессу и произнес традиционное пасхальное послание "Urbi et Orbi" (городу и миру). В нем он заявил о необходимости прекращения войн, в том числе в Украине.

Текст послания опубликовал сайт радио Ватикана.

По словам понтифика, Пасха и ситуация в мире с распространением коронавируса - не время для разделения и вражды. Поэтому он призвал тех, кто несет ответственность за конфликты, решиться немедленно прекратить огонь во всех уголках мира.

"Сейчас не время, чтобы и дальше производить и заниматься торговлей оружия, тратя огромные капиталы, которые должны быть использованы на то, чтобы лечить людей и спасать жизни. Пусть это, наоборот, будет время положить конец затянувшейся войне, которая окровавила дороги Сирии, конфликту в Йемене и напряжению в Ираке, также в Ливане. Пусть это будет время, когда израильтяне и палестинцы возобновят диалог, чтобы найти устойчивое и длительное решение, которое позволит обеим сторонам жить в мире. Пусть прекратятся страдания населения восточных регионов Украины. Да будет положен конец терактам, совершенным против стольких невинных лиц в разных странах Африки", - сказал глава католиков.

Кроме того, Франциск отметил, что следует сократить или вовсе простить долги бедных стран, страдающих от эпидемии нового вируса.

Папа Римский провел пасхальное богослужение в Ватикане без прихожан. Мессу можно было посмотреть в трансляции.

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