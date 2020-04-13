В Украине продолжают действовать ограничения в связи с коронавирусом. В понедельник, 13 апреля, в некоторых областях прекратился так называемый "карантин выходного дня" - рекомендации не выходить на улицу почти двое суток. Правда, многие проигнорировали это и в Вербное воскресенье в Черновцах, Ровно и других городах украинцы отправились в церкви.

По последним данным Минздрава, в Украине 2 777 подтвержденных случаев Covid-19. Выздоровели 89, умерли 83.

В МОЗ сделали ряд заявлений по поводу прогноз заболеваемости. Так, если удастся сдерживать распространение коронавируса, то по оптимистическому сценарию в Украине переболеет до 2% населения, то есть примерно до 800 тысяч человек.

Также в Минздраве предположили, что Covid-19 станет сезонным заболеванием и новые вспышки будут циклическими, как и у гриппа.

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Меньше всего заболевших - в Николаевской (2), Луганской (3) и Черниговской (9) областях.

Как болели регионы - на инфографике.