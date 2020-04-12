В Вене - столице Австрии, где карантин уже постепенно отменяют, многие люди гуляют на улицах и в парках. Жители города катаются на велосипеде, гуляют с детьми и собираются в компаниях с друзьями.

"Страна" публикует фоторепортаж с улиц и парков Вены. Снимки сделаны в субботу и в воскресенье.

На улицах города людей намного меньше, чем в обычное время. Но нельзя сказать, что они безлюдные. Особенно в центре.

Зато парки полны людей. Практически как в обычное время.

Очень много велосипелистов и людей, которые занимаются спортом. Но много и просто гуляющих или отыхающих на лавках.

Большинство ходят без масок.

Что не является нарушением режима. Маски необходимы только в общественных местах (магазины, аптеки). На улице можно ходить и без маски.

Аллеи в парке Пратер

Еще один снимок из Пратера. Народа достаточно много

В парке Пратер народ спокойно располагается около водоемов

На центральных улицах Вены людей меньше, чем в парке. Однако многие катаются на велосипеде, некоторые выходят на улицу семьями, сидят на лавочках и общаются.

Велосипедисты около парка Пратер

Отметим, что Австрия первой в Европе с середины апреля начинает смягчать карантин. Мы подробно рассказывали о том, почему в стране приняли такое решение и как его будут вводить.

Ранее "Страна" писала, что уже в середине месяца в Австрии разрешат открыть магазины площадью до 400 квадратных метров. После Пасхи начнут открывать федеральные сады. С 1 мая должны заработать все магазины, торговые центры и парикмахерские - но только при строгих мерах безопасности, таких как ношение масок и ограниченное количество покупателей в зале.