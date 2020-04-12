Городской парк Вены. Фото: Страна
Городской парк Вены. Фото: Страна

В Вене - столице Австрии, где карантин уже постепенно отменяют, многие люди гуляют на улицах и в парках. Жители города катаются на велосипеде, гуляют с детьми и собираются в компаниях с друзьями. 

"Страна" публикует фоторепортаж с улиц и парков Вены. Снимки сделаны в субботу и в воскресенье. 

На улицах города людей намного меньше, чем в обычное время. Но нельзя сказать, что они безлюдные. Особенно в центре. 

Зато парки полны людей. Практически как в обычное время. 

Очень много велосипелистов и людей, которые занимаются спортом. Но много и просто гуляющих или отыхающих на лавках.

Большинство ходят без масок. 

Что не является нарушением режима. Маски необходимы только в общественных местах (магазины, аптеки). На улице можно ходить и без маски.

Вена

Аллеи в парке Пратер

Вена

Еще один снимок из Пратера. Народа достаточно много 

Вена

В парке Пратер народ спокойно располагается около водоемов

На центральных улицах Вены людей меньше, чем в парке. Однако многие катаются на велосипеде, некоторые выходят на улицу семьями, сидят на лавочках и общаются.

Вена

Вена

Вена

Вена

Вена

Вена

Велосипедисты около парка Пратер

Отметим, что Австрия первой в Европе с середины апреля начинает смягчать карантин. Мы подробно рассказывали о том, почему в стране приняли такое решение и как его будут вводить

Ранее "Страна" писала, что уже в середине месяца в Австрии разрешат открыть магазины площадью до 400 квадратных метров. После Пасхи начнут открывать федеральные сады. С 1 мая должны заработать все магазины, торговые центры и парикмахерские - но только при строгих мерах безопасности, таких как ношение масок и ограниченное количество покупателей в зале.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.