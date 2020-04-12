Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил христиан западного обряда с Пасхой, которая в этом году пришлась на 12 апреля. В поздравлении чиновник ошибся, упомянув, что сегодня отмечается рождение Иисуса Христа.

Поздравление с курьезным ляпом появилось в Telegram-канале главы Кабмина.

В начале поздравления Шмыгаль написал, что "праздник Воскресения Христова наполняет наши сердца несокрушимой верой в истинное добро, настоящую любовь и безграничную радость". А затем с сожалением добавил, что из-за коронавируса в этом году традиции празднования Пасхи соблюдать не получится.

"Этот день люди традиционно проводят в кругу семьи, в компании друзей и идут в церковь, чтобы приветствовать рождение Христа. Но, к сожалению, не в этом году", - заявил премьер, перепутав Пасху с Рождеством.

Правда, вскоре пресс-служба исправила пост, заменив слово "рождения" на "воскресения".





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