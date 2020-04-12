В селе Липки Ровненской области в Вербное воскресенье вспыхнул пожар на территории Свято-Успенского мужского монастыря. К его тушению привлекли спасателей из трех городов.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС области.

Звонок о возгорании поступил в службу "101" в 9:47 12 апреля. Как выяснилось, загорелась хозяйственная постройка Свято-Успенского монастыря. На место вызова выехали пять пожарно-спасательных расчетов из пгт Гоща, городов Ровно и Корец.

Еще до приезда пожарных взорвались пять двухсотлитровых емкостей с горючим. Поэтому пламя быстро распространилось на несколько построек. Возникла угроза уничтожения огнем склада, где хранились канистры и бочки с горюче-смазочными материалами.

Пожарные первым делом отогнали на безопасное расстояние два трактора и грузовой автомобиль, а из одного из горящих зданий вынесли три газовых баллона, которые от высокой температуры могли привести к взрыву и разрушениям.

Фото: Facebook/ sincabesa

Работу ГСЧС значительно усложняли сильное задымление с практически нулевой видимостью, сухая ветреная погода и большая пожарная нагрузка. Однако в 11:50 пожар удалось локализовать, а в 14:45 полностью ликвидировать. Жертв и пострадавших нет. Монастырь огнем не поврежден - от него до хозяйственных построек 500 метров.

К тушению были привлечены 5 пожарных автоцистерн и 42 человека личного состава спасателей. Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются. Однако местные СМИ предполагают, что огонь пустили поджигатели сухой травы.

Как писала "Страна", на днях в Житомирской области поджигатели сухой травы сожгли сельсовет.

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