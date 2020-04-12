В Украине количество зараженных коронавирусом стремительно растет не потому, что вирус быстро распространяется по стране, а потому, что в Украине стали проводить больше тестов на коронавирус. Теперь тестируют всех контактных лиц зараженных, а также людей с жаром и пневмонией.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пережает пресс-служба МОЗ.

"Пока ожидается существенный рост количества выявленных случаев коронавирусной болезни. Этому будет способствовать изменение алгоритмов тестирования, так как отныне в Украине тестируют всех больных пневмонией, всех людей с лихорадкой и всех контактных лиц", - заявил Ляшко.

Скриншот: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Отметим, что "Страна" уже указывала на этот фактор, который подвергает сомнению официальные данные по течению эпидемии. Мало тестов не дают показательной картины заболеваемости коронавирусом

В Украине очень низкий показатель тестирования в рассчете на миллион жителей - 693. В США, например, где выявлено 544,906 случаев заражения коронавирусом на миллион человек приходится 8,295 тестов на коронавирус, а в Италии, где количество зараженных 156 тысяч на миллион протестировано 16,708 жителей.

Даже в соседней Беларуси 6,773 тестированных на миллион населения с похожими показателями по заболеваемости, о чем говорят данные сайта worldometers.info.

В Украине же это менее 700 тестированных на миллион человек.

Скриншот: worldometers.info

Ранее "Страна" писала, что по оптимистическому сценарию Минздрава коронавирусом заразятся до 800 тысяч украинцев.

Также мы рассказывали, что Минздрав назвал новую дату пика коронавируса в Украине.