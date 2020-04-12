В Одессе, где с юмором отреагировали на ужесточение карантина, многие не обращают внимание на противокоронавирусные меры и выходят гулять к морю. Дети играют в песке, некоторые выгуливают животных, люди общаются компаниями, несмотря на запрет на посещение пляжей.

Обл этом сообщает "Украинская Служба Информации".

Одесситы отдыхают на пляже возле 411-й батареи. Несмотря на холодный ветер и на то, что дорога к пляжу здесь не слишком удобная, у моря достаточно много людей.

Маски есть далеко не у всех, и даже те, у кого они есть, в большинстве своем предпочитают носить средства защиты на подбородке.

Однако, в СМИ отмечают, что людей с пивом и шашлыками не видно, а некоторые отдыхающие решили воспользоваться разрешением выгуливать собак и пришли к морю со своими домашними любимцами.

Фото: usionline.com

Ранее "Страна" писала, что в Одесской области за сутки 10 человек заболели коронавирусом. Одну женщину мог заразить заробитчанин из Польши.

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