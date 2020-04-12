Ко Дню космонавтики экс-глава Института национальной памяти, а ныне народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович решил изложить свою версию покорения космоса СССР.

По его мнению, этим достижением человечество обязано двум репрессированным украинцам - Валентину Глушко и Сергею Королеву.

Большой пост на эту тему главный декоммунизатор Украины написал в Facebook.

Как написал Вятрович пропаганда советских достижений в науке и технике изображала их как результат свободы мысли и творчества при коммунистическом строе.

"На самом деле львиную долю достижений в военно-технической сфере создана зэками с высшим образованием и научными степенями", - пишет автор поста.

Далее Вятрович описал мытарства выдающегося ученого Королева в ссылке на Колыме и в трудовых колониях - "шарашках". Там искалеченный допросами инженер принимал участие в разработках самолета Ту-2, реактивного самолета РД-1 и ракетных двигателей. Его руководителем стал еще один талантливый ракетчик Валентин Глушко, "который отбывал 8 лет заключения".

"В августе 1944 г. Королева освободили досрочно. В целом он отбыл 6 лет принудительного труда в лагере и закрытых конструкторских бюро... Достижения СССР в покорении космоса обеспечили репрессированные выходцы из научно-технических тюрем НКВД. Но несмотря на лишения, искалеченные допросами и каторжным трудом, украинцы Королев и Глушко войдут в историю как люди, которые запустили на орбиту первый искусственный спутник и первого космонавта", - с нотками трагического пафоса резюмировал Вятрович.

При этом он забыл упомянуть, что в советской космической программе, запущенной в СССР через 11 лет после освобождения Королева, помимо него участвовали десятки других ученых, десятки институтов, конструкторских бюро, предприятий и тысячи рядовых инженеров. Также не совсем понятно, как события 1944 года прямо связаны с первым полетом в космос Юрия Гагарина в 1961-м.

Ранее "Страна" рассказывала о том, как Вятрович возмущался видеоуроками для украинских школьников.

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