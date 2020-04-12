Ученые из Университета Аалто в Финляндии смоделировали 3D-модель, как распространяется вирус SARS-CoV-2 в помещении после кашля инфицированного человека.

Трехмерная модель воспроизводит помещения с полками, какие обычно бывают в супермаркетах. На модели видно, что при чихании или кашле аэрозольное облако с вирусами движется вперед от источника, а затем распространяется в стороны, в том числе на соседний ряд.

При этом частицы SARS-CoV-2 могут находиться в воздухе примерно пять-шесть минут. Они не оседают на пол, а движутся в воздушных потоках или остаются на одном месте. Летучесть и концентрация газового облака зависит от размеров и степени проветриваемости помещения.

"Кто-то зараженный коронавирусом может кашлянуть и уйти, но оставить после себя несущее частицы коронавируса облако", - прокомментировал работу доцент Университета Аалто Вилле Вуоринен.

Видео: YouTube/ РИА LIVE24

По словам авторов работы, моделирование показало, что частицы SARS-CoV-2 могут находиться в воздухе более продолжительное время, чем считалось ранее. Поэтому людям с симптомами коронавируса лучше оставаться дома, а здоровым планировать посещение магазина, когда там мало людей.

Ранее "Страна" писала об открытии ученых, согласно которому в мире ходит три разных типа коронавируса Covid-19 и они постоянно мутируют.

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