За сутки 12 апреля в зоне проведения операции Объедененных сил на Донбассе два раза обстреляли позиции ВСУ. Один военный погиб.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В течение 12 апреля вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.

После полуночи из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреляли позиции ВСУ возле села Тарамчук в Донецкой области, а утром - возле села Крымское в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В результате обстрелов Украина один военный погиб, еще один был ранен.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Ранее "Страна" писала, что ВСУ заявили о гибели украинского бойца на Донбассе.

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