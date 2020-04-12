Сегодня, 12 апреля, Владимир Зеленский побывал в зоне ООС. Судя по фотографиям, опубликованным Офисом президента, на его куртке красовался шеврон с черепом и надписью - "Украина или смерть".

Шеврон заметен на правой руке Зеленского.



Череп - официальный символ 72-й отдельной механизированной бригады. Его, а также лозунг "Украина или смерть" этому соединению присвоили в марте 2019 года приказом главы Генштаба.

На куртке Зеленского - вариант шеврона защитного цвета.

72-ю ОМБР еще называют "бригадой черных запорожцев".

В конце 2018 года в ВСУ полыхнул скандал: один из десантников пришел на встречу с Порошенко с нашитым на форму черепом дивизии СС "Мертвая голова".

Ранее мы разбирались, что думают сами военные о таких шевронах.