"Украина или смерть". Зеленский ездил на Донбасс с шевроном в виде черепа
Сегодня, 12 апреля, Владимир Зеленский побывал в зоне ООС. Судя по фотографиям, опубликованным Офисом президента, на его куртке красовался шеврон с черепом и надписью - "Украина или смерть".
Шеврон заметен на правой руке Зеленского.
Череп - официальный символ 72-й отдельной механизированной бригады. Его, а также лозунг "Украина или смерть" этому соединению присвоили в марте 2019 года приказом главы Генштаба.
На куртке Зеленского - вариант шеврона защитного цвета.
72-ю ОМБР еще называют "бригадой черных запорожцев".
В конце 2018 года в ВСУ полыхнул скандал: один из десантников пришел на встречу с Порошенко с нашитым на форму черепом дивизии СС "Мертвая голова".
Ранее мы разбирались, что думают сами военные о таких шевронах.