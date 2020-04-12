Житель Москвы чуть не упал с 15-го этажа, но его спасла полиция. Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

В Москве мужчина едва не выпал из окна на 15 этаже при попытке сделать селфи на подоконнике. Он не удержался и выпал, зацепившись рукавом за карниз. Его спасли полицейские, но теперь оштрафуют, поскольку он нарушил карантин и пришел в гости.

Об этом сообщает ТАСС.
 
36-летний мужчина, по данным полиции, открыл окно, забрался на подоконник, не удержался и сорвался, успев зацепиться руками за карниз. Его знакомая держала его, но у нее не хватало сил. Спасти москвича помогли полицейские, приехавшие по вызову очевидцев.

При этом участковый выяснил, что мужчина живет в соседнем доме и был в гостях. Теперь его оштрафуют за нарушение режима самоизоляции по части 2 статьи 3.18.1 КоАП.

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