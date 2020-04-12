В Москве мужчина едва не выпал из окна на 15 этаже при попытке сделать селфи на подоконнике. Он не удержался и выпал, зацепившись рукавом за карниз. Его спасли полицейские, но теперь оштрафуют, поскольку он нарушил карантин и пришел в гости.

Об этом сообщает ТАСС.



36-летний мужчина, по данным полиции, открыл окно, забрался на подоконник, не удержался и сорвался, успев зацепиться руками за карниз. Его знакомая держала его, но у нее не хватало сил. Спасти москвича помогли полицейские, приехавшие по вызову очевидцев.

При этом участковый выяснил, что мужчина живет в соседнем доме и был в гостях. Теперь его оштрафуют за нарушение режима самоизоляции по части 2 статьи 3.18.1 КоАП.

В Москве компания собралась на самоизоляции и решила выпить, после чего один из мужчин захотел приколоться и выйти из окна. Он висел так несколько минут и в последний момент его всё же смогли затянуть внутрь.



Кажется, у кого-то сегодня второй день рождения. pic.twitter.com/ny2BdjNWrR — baza (@bazabazon) April 12, 2020

Ранее "Страна" писала, что в сети публикуют фото и видео длинных очередей машин скорой помощи в Москве из-за эпидемии коронавируса.

Также мы рассказывали, что москвичка убила мужа, пока ждала результаты своего теста на коронавирус.