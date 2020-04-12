В Брюссельском регионе Андерлехт вспыхнули беспорядки после смерти 19-летнего нарушителя карантина. Полиция арестовала 43 протестующих.

Об этом сообщает издание Politico.

Причиной протестов послужила смерть 19-летнего жителя Бельгии. Он ехал на скутере по набережной, и пытаясь избежать полицейского досмотра, врезался в фургон правоохранителей при попытке скрыться.

После этого на улицы вышли протестующие, которые стали забрасывать полицию камнями. Один из участников беспорядков стал стрелять в воздух из пистолета, который был украден у полиции. Сначала полиция не вмешивалась, но затем подавила всплеск насилия.

Семья погибшего призвала бельгийцев к спокойствию и сняла с себя ответственность за массовые протесты. Смерть бельгийца уже расследуется, заверили в брюссельской прокуратуре.

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