В Черновцах обратились в Офис президента с просьбой разрешить принять врачей из Кубы и Китая для борьбы с коронавирусом, но Офис президента не отреагировал на это.

Об этом сообщает журналист Андрей Манчук.

По его словам, еще 25 марта в Офис президента поступило обращение от первого омбудсмена Украины Нины Карпачевой, предложившей помощь со стороны кубинских и китайских медиков.

"3 апреля туда же пришло письмо от мэра Черновцов Алексея Каспрука, который пытается выправить критическую ситуацию в городе и выразил готовность разместить бригаду кубинских медиков, организовав для этого все необходимые условия. Дело было лишь за официальным запросом от главы государства", - написал журналист, приложив фото письма с просьбой от мэра.

Фото: Facebook/Andriy Manchuk

Он заметил, что оба обращения были приняты, но за этим не последовало никаких действий.

"Думаю, по вполне понятным причинам чисто политического характера", - предположил журналист.

Скриншот: Facebook/Andriy Manchuk

Ранее "Страна" писала, что в Черновцах верующие массово идут в церковь в Вербное воскресенье, несмотря на ужесточение карантина.

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