После сообщений в СМИ о том, что медработник больницы на Закарпатье скрыл наличие коронавируса у одной из пациенток, которая впоследствии умерла, прокуратура открыла уголовное дело и начала проверку.

Об этом передает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Уголовное производство зарегистрировано в Иршавском районе области. Предварительная правовая квалификация дела дана по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

Досудебное расследование будет вести Иршавское отделение полиции. Процессуальное руководство в уголовном производстве обеспечивают прокуроры Иршавского отдела Хустской местной прокуратуры.

По информации "Закарпатье онлайн", речь идет об умершей от коронавируса 71-летней жительнице села Приборжавское Иршавского района. В соцсетях пишут, что главврач мог скрыть информацию, чтобы не портить статистику.

В марте "Страна" рассказывала, что в Киеве частная клиника скрыла информацию о больном коронавирусом.

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