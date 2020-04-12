У сотрудницы Закарпатской областной государственной администрации обнаружен коронавирус. Заражение подтверждено методом ПЦР-диагностики.

Об этом сообщается на странице обладминистрации в Facebook.

"У одного человека, штатного работника Закарпатской ОГА, подтвержден коронавирус методом ПЦР. Только что получили результаты тестов COVID-19, проведенные методом ПЦР у контактных лиц сотрудницы ОГА, у всех 12 человек коронавирус не подтвердился", - сказано в записи.

Также в ОГА сообщили, что инфицированный работник с 1 апреля находится в отпуске. А руководители обладминистрации непосредственного контакта с ним не имели.

В Закарпатской облгосадминистрации действует строгий режим карантина: с 17 марта приостановлен личный прием граждан, вход возможен только по удостоверениям, проводится дезинфекция помещений, в коридорах есть дезинфекционные растворы, работники носят защитные маски для лица и перчатки.

Структурные подразделения ведомства продолжают работать в режиме карантина с 17 марта.

Ранее "Страна" приводила статистику заражений по Украине к утру 12 апреля.

Мы также анализировали, почему в Украине больше умирают от коронавируса, чем излечиваются, хотя в мире наоборот.