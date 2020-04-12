В Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщили, что дефицита продуктов не будет. Так как сейчас внутренний продовольственный рынок наполнен всеми товарами. По мнению министерства, ценовая ситуация стабильная и контролируемая.

Об этом сообщает Министерство экономики на своей странице в Facebook.

"До того, как начнет поступать зерно (растения и зерно хлебных злаков - ЭП) с нового урожая, у нас будет 3 млн тонн пшеницы - в 2 раза больше чем в прошлом году, что полностью обеспечит нам продовольственную безопасность. Поэтому никакого дефицита хлеба не будет ", - заявил Министр Игорь Петрашко.

В сообщении указано, что три недели назад был рост цен по определенным товарным позициям, который удалось остановить. В Министерстве объяснили рост цен сезонным характером.

"Каждый год перед Пасхой происходит рост цен на отдельные продукты. Но непредсказуемых скачков не было и не будет. Второе - это девальвация гривны. Третья причина - это спекулятивный элемент, над преодолением которого в Министерстве уже работают ", - прокомментировали в Министерстве.

Скриншот: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Ранее "Страна" писала, что в росте цен на хлеб у Зеленского увидели временное явление.

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