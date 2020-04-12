В Одесской области зафиксирован первый летальный случай от коронавирусной болезни. Жертвой Covid-19 стала жительница Подольска.

Об этом написал в своем Facebook глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

"Ушла из жизни пациентка 1959 года рождения в Подольске. Выражаю свои глубокие соболезнования близким и родным", - сказано в посте руководителя ОГА.

Куцый предупредил, что вирус наступает, поэтому следует соблюдать карантина, а при ухудшении самочувствия сразу обращаться к врачу.

Ранее Куцый сообщал, что к утру 12 апреля в Одесской области имеют подтвержденный диагноз уже 67 человек. За сутки прибавилось 4 новых зараженных. Все они из города Подольск, женщины в возрасте от 38 до 65 лет.

Как писала "Страна", по оптимистическому сценарию Минздрава коронавирусом заразятся до 800 тысяч украинцев.

Пика эпидемии в Украине ожидают на Пасху, 19 апреля.