В Одесской области первая смерть от коронавируса
В Одесской области зафиксирован первый летальный случай от коронавирусной болезни. Жертвой Covid-19 стала жительница Подольска.
Об этом написал в своем Facebook глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.
"Ушла из жизни пациентка 1959 года рождения в Подольске. Выражаю свои глубокие соболезнования близким и родным", - сказано в посте руководителя ОГА.
Куцый предупредил, что вирус наступает, поэтому следует соблюдать карантина, а при ухудшении самочувствия сразу обращаться к врачу.
Ранее Куцый сообщал, что к утру 12 апреля в Одесской области имеют подтвержденный диагноз уже 67 человек. За сутки прибавилось 4 новых зараженных. Все они из города Подольск, женщины в возрасте от 38 до 65 лет.
Как писала "Страна", по оптимистическому сценарию Минздрава коронавирусом заразятся до 800 тысяч украинцев.
Пика эпидемии в Украине ожидают на Пасху, 19 апреля.