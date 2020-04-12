Коронавирус может стать циклическим сезонным заболеванием - Ляшко
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что коронавирусная болезнь станет сезонной, подобно гриппу, а после преодоления пандемии человечеству доведется привыкать жить в новых условиях.
Об этом он заявил в интервью LB.ua.
На вопрос журналиста, удастся ли избежать второй волны заболевания, Ляшко сказал, что к осени по-другому будут подготовлены пережившие пандемию страны.
"...Думаю, к октябрю все страны уже будут подготовлены совсем иначе. Почему я говорю об октябре - по моему личному мнению, коронавирусная болезнь все же станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически", - отметил главный санитарный врач.
Он также предположил два варианта развития событий.
"Нужно посмотреть, как вирус будет мутировать и как иммунитет с этими мутациями справится. Если мы будем иметь стойкий иммунитет к этому вирусу и мутации не будут вызывать болезнь - это один вариант развития событий. Если каждая новая мутация будет приводить к возникновению новой болезни - что ж, тогда нам придется жить в новых биологических реалиях", - сказал Ляшко.
По его словам, вероятно, в этих реалиях придется "забыть о кофе в парке и общаться только через скайп".
"Но я надеюсь, что все же будет вакцина или препараты для лечения", - резюмировал он.
Ранее о большой вероятности новой волны эпидемии к осени 2020 года говорили в США.
Как сообщала "Страна", в Киевской области могут продлить до осени карантинные меры, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе будет и дальше ухудшаться.