Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что коронавирусная болезнь станет сезонной, подобно гриппу, а после преодоления пандемии человечеству доведется привыкать жить в новых условиях.

Об этом он заявил в интервью LB.ua.

На вопрос журналиста, удастся ли избежать второй волны заболевания, Ляшко сказал, что к осени по-другому будут подготовлены пережившие пандемию страны.

"...Думаю, к октябрю все страны уже будут подготовлены совсем иначе. Почему я говорю об октябре - по моему личному мнению, коронавирусная болезнь все же станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически", - отметил главный санитарный врач.

Он также предположил два варианта развития событий.

"Нужно посмотреть, как вирус будет мутировать и как иммунитет с этими мутациями справится. Если мы будем иметь стойкий иммунитет к этому вирусу и мутации не будут вызывать болезнь - это один вариант развития событий. Если каждая новая мутация будет приводить к возникновению новой болезни - что ж, тогда нам придется жить в новых биологических реалиях", - сказал Ляшко.

По его словам, вероятно, в этих реалиях придется "забыть о кофе в парке и общаться только через скайп".

"Но я надеюсь, что все же будет вакцина или препараты для лечения", - резюмировал он.

Ранее о большой вероятности новой волны эпидемии к осени 2020 года говорили в США.

Как сообщала "Страна", в Киевской области могут продлить до осени карантинные меры, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе будет и дальше ухудшаться.