Правительство Испании, где недавно анонсировали постепенное снятие карантина, несмотря на новую вспышку коронавируса в стране, заявило, что ослабление действительно будет. В стране ослабят некоторые из жестких ограничений, которые касаются передвижения людей.

Об этом сообщает CNN.

Люди, которые не могут работать из дома и чьи рабочие места вновь открываются, смогут вернуться на работу после Пасхальных праздников (строительство, производства).

Во всех ресторанах можно будет заказать еду на вынос. Парикмахеры смогут посещать клиентов на дому. Банки смогут открыть несколько филиалов и обеспечивать минимальное обслуживание.

Вместе с тем, после Пасхальных выходных полиция будет раздавать защитные маски на станциях метро и повторять правила социального дистанцирования. Премьер-министр предупредил, что возвращение к нормальной жизни будет сложным: "Мы даже не знаем, к какой нормальности мы возвращаемся".

Сейчас в Испании подтверждены 166 019 случаев заболевания коронавирусом, из которых 16972 - летальные исходы, а 62391 - выздоровевшие пациенты. С 8 апреля число новых случаев и смертей постепенно снижается.

Ранее "Страна" писала, что в Испании станут бесплатно раздавать гигиенические маски в общественном транспорте.

Также мы рассказывали, что в Испании зафиксировали наименьшее за 2,5 недели количество смертей от коронавируса.