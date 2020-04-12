В Балаклее Харьковской области 11-летняя школьница Алиса Пономаренко после введения карантина пошила около двух тысяч защитных масок и раздала их нуждающимся.

Об этом сообщает издание "Вечерний Харьков".

По словам Алисы, ее тревожило, что не все люди могут приобрести медицинские. У нее возникла идея шить средства защиты самой и дарить их нуждающимся.

Теперь девочка каждый день трудится за своей швейной машинкой. Ткани для масок ей передают неравнодушные местные жители. Также они помогли отремонтировать швейную машинку, когда на сломалась. В день школьница шьет около 70 масок.

Алиса раньше шила игрушечных зайцев, медведей и единорогов, чтобы вырученных от продажи деньги перечислять онкобольным детям. Эта затея вылилась в Facebook-проект "Зайка изменит мир". Сейчас на странице проекта собирают ткань для новых масок Алисы.

Ранее "Страна" рассказывала, как можно сшить маску своими руками.

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