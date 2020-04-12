Президент Чехии Милош Земан назвал глупостью демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. При этом он осудил действия российских правоохранителей, которые завели уголовное дело по факту снесения памятника военнокомандующему СССР на территории иностранного государства.

Об этом сообщает ТАСС.

"Считаю это смешным и глупым. Маршалу Коневу, который освободил не только Прагу, но он также освободил Освенцим, принадлежит место в Праге. Те, кто его скульптуру устраняет, ничего в своей жизни не достигли. Они завидуют тем, кто что-то мог достичь. К сожалению, таких людей относительно много. Их формирует ненависть и зависть", - сказал президент Чехии.

При этом он отметил, что возбуждение Россией уголовного дела за демонтаж памятника является неадекватной реакцией на произошедшее.

"Это вмешательство во внутренние дела, это контрпродуктивно несмотря на то, что снос памятника маршалу Коневу считаю глупостью", - сказал президент.

Напомним, что недавно в районе Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Министр обороны России Сергей Шойгу написал письмо чешскому министру обороны Лубомиру Метнару и потребовал вернуть России снесенный памятник.

Ранее мы писали, что следственный комитет России открыл уголовное дело по факту демонтажа памятника советскому военнокомандующему.