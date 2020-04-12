В Мукачево 92-летняя женщина сбежала из изоляции, на которую ее посадили члены семьи из соображений безопасности, чтобы купить к Пасхе новый платок.

Об этом случае написала в Facebook начальница Управления труда и соцзащиты населения Мукачево Наталия Зотова.

Пожилая женщина живет с детьми, внуками и правнуками. Младшие члены семьи не пускают ее на улицу из-за распространения коронавируса. Однако ей захотелось к пасхальным праздникам купить новое белье и платок.

Родные даже не подозревали о побеге бабушки. И очень удивились, когда пенсионерку привезла в дом полиция, предупредив, что за нарушения карантина сейчас выписывают штрафы от 17 тысяч гривен.

Оказалось, женщина вылезла в окно, пока не видели домашние, а затем перелезла через забор и направилась по своим делам. Ее задержали в центре Мукачево, в пяти остановках от дома. Добралась она туда пешком, поскольку транспорт не ходит.

Полицейские не стали выписывать штраф. Они подарили сбежавшей из самоизоляции маску и попросили родственников купить ей платок.

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