12 апреля православные отмечали Вербное воскресенье в условиях карантина.

Этот день власти наметили как супер-карантинный - особенно, в западноукраинских регионах с традиционно высокой религиозностью. Для того, чтобы люди меньше выходили из дома, в отдельных областях на уикенд позакрывали продуктовые магазины и даже заправки.

А заодно и провели массированную кампанию в СМИ, заявляя, что на этих выходных из дому выходить нельзя, а если и можно - то лишь в случае крайней необходимости.

Цель была понятна - избежать массовых скоплений народу и новых вспышек коронавируса.

Однако закон выходить из дому не запрещает - в стране не вводили чрезвычайного положения. Как оказалось, не запрещает этого украинцам и чувство самосохранения. Народ массово отправился в церкви святить вербу. А на западной Украине - еще и отмечать католическую Пасху.

То есть меры властей не сработали. Более того, никто людям особо и не мешал: полиция спокойно взирала на происходящее. И можно только догадываться, что будет на Пасху православную, которая грядет ровно через неделю.

"Страна" разбиралась, как украинцы встретили "карантин выходного дня" и что будет в следующее воскресенье.

Как Киев отметил Вербное воскресенье

В церкви на Позняках в Киеве людей было немного, но церковь была открыта. Служба прошла в 7:30 утра. В храме было предупреждения о количестве людей в церкви.

Фото: Страна

Храм Вознесения Господня, который находится в городе Вишневое Киевской области был открыт и работал в обычном режиме. Об этом "Стране" заявил один из священников: "Мы открыты, но придерживаемся правил, чтобы в храме было не более десяти человек одновременно, но вы можете видеть, что людей немного".

Фото: Страна

Внутри храма находилось два человека, еще восемь во дворе. Кто-то сидел на скамейке, кто-то прогуливался по территории храма - практически все без защитных масок. На территории храма не было информации о правилах которых должны придерживаться прихожан на время действия карантина. Наблюдая более получаса, корреспондент "Страны" не заметил большого количества людей.

Фото: Страна

Владимирский собор в Киеве также работал в обычном режиме. Перед входом было предупреждение, что расстояние между посетителями должно быть не менее двух метров, а также нужно надеть защитную маску. Стоял столик с флаконом антисептика, правда, само средство закончилось.

Фото: Страна

"В собор могут заходить все желающие, но люди должны придерживаться расстояния между собой", - рассказала "Стране" женщина которая продававшая свечи. Она добавила, что на Пасху в соборе проведут богослужение и он будет открыт для всех желающих.

Фото: Страна

Большинство находящихся в соборе были без масок и за этим никто не следит. Более чем за двадцать минут наблюдения корреспондент "Страны" насчитал два-три десятка людей.

Фото: Страна

А вот Софиевский собор был закрыт. Объявлений об этом не было. Только на служебном входе просьба после 9:00 входить через центральную дверь.

Фото: Страна

Михайловский собор работает в обычном режиме. При входе в собор есть предупреждение, что все должны быть в защитных масках, если ее нет, то можно бесплатно попросить в лавке, где продают свечи. В соборе находится до десяти человек, все, кстати, в масках. Предупреждения о допустимом расстоянии между людьми или максимальном количестве людей нигде нет. В связи с карантином, святую воду можно купить только в закрытой бутылке.

Фото: Страна

Храм святых новомучеников и исповедников Русских, был уже закрыт, но сегодня работал. В 07:00 в нем провели богослужение в связи с празднованием Вербного воскресения.

Фото: Страна

На территории храма корреспондент "Страны" встретил одну прихожанку, которая уходила домой, женщина рассказала, что храм работал в обычном режиме: "Я каждое воскресенье сюда прихожу, на Пасху также буду здесь, если ничего не поменяется".

Как работали церкви в Ровно и Черновцах

Несмотря на то, что в Черновицкой области, которая лидирует по числу зараженных коронавирусом в Украине, на выходных власти ужесточили режим карантина и категорически не рекомендовали людям выходить из своих домов, многие верующие по случаю Вербного воскресенья пошли в церкви, чтобы освятить веточки вербы.

Такая же ситуация наблюдалась и в Ровно. Сегодня в сети появилось видео массового похода верующих в церкви.

Так, в в центре города возле Свято-Воскресенского собора прошло богослужение посвященное празднику Вербного воскресенья. К храму пришли десятки людей.

Напомним, что ранее в в Нацполиции сообщили, что запрет на ограничение передвижения носит рекомендательный характер.

Что будет на Пасху?

Как видим, сегодняшний день показал двойственную картину.

С одной стороны, нет массовой торговли вербой. По крайней мере в Киеве, где обычно в такой день ее продают у каждого храма десятки торговцев, которые в основном едут из области. То есть рядом с храмами в этот день вырастали мини-рынки.

Сегодня этого не было, и тут карантин действовал. Сыграло свою роль и то, что не работает междугородний транспорт.

В столице люди также довольно умеренно посещали храмы, пытаясь соблюдать и дистанцию, и масочный режим.

С другой стороны, в регионах, где религиозные праздники отмечают более массово, народ пошел в храмы массово, невзирая на карантин. При этом ничего о конфликтах с полицией из-за этого слышно не было. И это всего лишь Вербное воскресенье - не самый большой православный праздник. Что же будет на Пасху?

Очевидно, что 19 апреля в церкви пойдут не только верующие, но и те, кто посещает храм раз в год. И в этом смысле у власти есть два варианта действий.

Первый - начать реально исполнять записанные в запретах Кабмина карантинные меры, которые запрещают собираться более, чем по двое в общественных местах. С оцеплением крупнейших церквей Нацгвардией и неизбежными конфликтами с верующими. С еще большими ограничениями передвижения.

Это достаточно рисковый для власти путь, чреватый обвинениями в "закрытии церквей", безбожии и так далее. Но если ситуация с коронавирусом в стране на самом деле серьезная, то власти могут на это пойти. Другой вопрос - насколько она серьезная, судить сложно: если смотреть на официальные цифры, то не так уж много у нас заболевших. Хотя, как мы уже писали, это может быть обманчивое впечатление из-за небольшого числа сделанных тестов.

Второй путь - повторить опыт Вербного воскресенья и смотреть на ситуацию сквозь пальцы. Договорившись разве что с церквями об ограничении доступа верующих на территории крупнейших храмов (Лавры, Софии), чтобы не создавать негативную картинку для СМИ. И ограничиться массовыми воззваниями не выходить в этот день из дома.

Третий вариант - чтоб церкви сами очень настоятельно попросили своих прихожан не приходить на службу, чтоб не создавать риск заражения.

Напомним, ранее власти договорились с церквями о таком режиме богуслужений на время карантина и Пасхи:

1. Службы в храмах будут проводиться, но с участием не более десяти человек. Для прихожан трансляция будет вестись онлайн. В храмах могут находиться только священник, прислужник, дьякон и люди, помогающие служить и обеспечивать онлайн-трансляцию.

2. Присутствующие в храме (кроме священника) обязаны быть в защитных масках или респираторах.

3. Верующим не возбраняется посещать храмы в индивидуальном порядке не во время богослужений. В таком случае количество лиц, которые одновременно могут находиться в церкви, не должно превышать двух в больших храмах и одного в маленьких (не считая священнослужителей). Все присутствующие обязаны носить маски, а снаружи не должно быть очередей.

4. В городах освящать куличей и пасхальные корзины священнослужители могут в пекарнях или магазинах. В сельской местности верующие смогут выставить корзины за ворота, а священники пройдут по улицам и освятят их.

5. В случае попыток верующих посетить церковь полицейские патрули обязаны толерантно разъяснять необходимость выполнения правил карантина. Духовенство тоже должно проводить разъяснения с прихожанами.