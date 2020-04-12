По прогнозам Минздрава, на данный момент сценарий развития эпидемии в Украине дает основания полагать, что коронавирусом заболеют не более 2% граждан. Учитывая информацию Госстата, ведомство ожидает инфицирование коронавирусом 800 тысяч человек.

Об этом в воскресенье, 12 апреля, заявил главный санврач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, передает телеграм-канал МОЗ.

"Сейчас Украина идет по сценарию, по которому в период вспышки коронавирусной болезни будет инфицировано не более 2% населения", - заявил чиновник.

По данным Госстата на 1 января 2020 года, в Украине проживает 41 902 416 граждан (без учета Крыма и Севастополя - Ред.). Таким образом, 2% это показатели до 838 000 зараженных коронавирусом в стране.

По словам Ляшко, это оптимистический сценарий эпидемии в Украине, при котором отечественная система здравоохранения демонстрирует эффективное лечение того количества больных, которое будет доставлено в отделения интенсивной терапии.

При этом замглавы МОЗ отметил, что в случае заражения 10% и более, возможен коллапс медицинской системы.

"Однако пока ожидается существенный рост количества выявленных случаев коронавирусной болезни. Этому будет способствовать изменение алгоритмов тестирования, поскольку отныне в Украине тестируют всех больных пневмонией, всех людей с лихорадкой и всех контактных лиц", - заявил замминистра.

Также в ведомстве подчеркнули, что если украинцы будут следовать карантинным мерам предосторожности, в том числе и во время Пасхальных праздников, не пойдут в церковь или в гости, Украине удастся существенно сдержать распространение коронавирусной болезни.

Скриншот: МОЗ в Телеграм

Напомним, что по состоянию на утро 12 апреля в Украине 2777 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, выздоровели 83 человек, 89 умерли.

Ранее мы писали, что по данным МОЗ, наибольший прирост количества зараженных ожидается в пятницу, 17 апреля.