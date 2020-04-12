Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине и Государственный департамент США организовали специальный чартерный рейс из Украины. Он вывезет домой граждан США, их детей, мужей или жен и легальных постоянных жителей Соединенных Штатов. Эвакуация связана с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает издание "Голос Америки".

Спецборт вылетит из аэропорта "Борисполь" 15 апреля в 17:00. Прибытие в город Вашингтон, в аэропорт имени Даллеса ожидается в 01:00 ночью 16 апреля. В Госдепе отметили, что время отправки и прибытия может быть изменено.

Свободных мест в самолете уже нет. Впрочем, в Госдепартаменте заверили: все, кто не успел на этот рейс, смогут улететь на следующем. Для этого нужно написать на электронную почту Государственного департамента KyivUSCitizen@state.gov, чтобы попасть в список на вылет и получить инструкции для дальнейших действий.

Платить наперед за перелет пассажирам не нужно. Однако после возвращения в США все, кто был на борту, должны будут возместить расходы за перелет государству.

Как писала "Страна", вчера Дональд Трамп пригрозил наложить санкции на те страны, которые отказываются эвакуировать своих граждан из США и тем самым создают "риск для здоровья американцев".

Мы также писали о возвращении на родину украинцев, застрявших в Непале.