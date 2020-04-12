Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признался, что не может объяснить слова президента России Владимира Путина о половцах и печенегах. При этом он уверен, что российский лидер очень хорошо знает историю.

Видео опубликовал журналист "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов в Twitter.

"Честно вам признаюсь, что не знаю, как это объяснить. Скажу, что президент очень хорошо знает российскую историю. Он постоянно читает исторические материалы. Это и мемуары, и другие книги. Он очень хорошо знает историю, с ним очень тяжело спорить на какие-то исторические темы", - сказал он.

Песков - о том, почему Путин вспомнил печенегов и половцев: Честно вам признаюсь, что не знаю, как это объяснить. Скажу, что президент очень хорошо знает российскую историю. Он постоянно читает исторические материалы, с ним очень тяжело спорить на исторические темы pic.twitter.com/gYjAGOczJY — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 12, 2020

Напомним, во время своего обращения к россиянам 8 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия преодолеет "коронавирусную заразу", потому что уже проходила через серьезные испытания печенегами и половцами.

После этого Пескову пришлось отвечать на вопросы о том, является ли фраза о половцах и печенегах территориальной претензией в адрес Украины.