В Киеве умер монах Украинской православной церкви Московского патриархата, архимандрит Киево-Печерской Лавры Нектарий. Ему было 73 года.

Об этом сообщается на сайте Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

"После продолжительной болезни на 74-м году жизни отошел ко Господу насельник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрит Нектарий. Все знали отца Нектария как лаврского старца, молитвенника, который посещал все богослужения, чуткого духовника, к которому можно было обратиться за помощью в любой момент", - говорится в сообщении.

Уточняется, что архимандрит Нектарий пришел послушником в обитель в 1988 году, когда в Лавре возобновилась монашеская жизнь.

"Нес различные послушания, в том числе заведовал чтением неусыпаемой Псалтири", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, 9 апреля в Киево-Печерской Лавре было обнаружено 26 человек, зараженных коронавирусом. По информации журналистов, среди них был и Нектарий.

Также "Страна" рассказывала о том, что коронавирусом мог заболеть настоятель Лавры митрополит Павел.