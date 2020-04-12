Умер монах Киево-Печерской Лавры Нектарий. У него был диагностирован коронавирус
В Киеве умер монах Украинской православной церкви Московского патриархата, архимандрит Киево-Печерской Лавры Нектарий. Ему было 73 года.
Об этом сообщается на сайте Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.
"После продолжительной болезни на 74-м году жизни отошел ко Господу насельник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрит Нектарий. Все знали отца Нектария как лаврского старца, молитвенника, который посещал все богослужения, чуткого духовника, к которому можно было обратиться за помощью в любой момент", - говорится в сообщении.
Уточняется, что архимандрит Нектарий пришел послушником в обитель в 1988 году, когда в Лавре возобновилась монашеская жизнь.
"Нес различные послушания, в том числе заведовал чтением неусыпаемой Псалтири", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, 9 апреля в Киево-Печерской Лавре было обнаружено 26 человек, зараженных коронавирусом. По информации журналистов, среди них был и Нектарий.
Также "Страна" рассказывала о том, что коронавирусом мог заболеть настоятель Лавры митрополит Павел.