Премьер-министра Британии Бориса Джонсона выписали из больницы после того, как он переболел тяжелой формой коронавируса.

Об этом Sky News сообщил источник в парламенте.

"Премьер-министр лечится в Чекерсе, его официальном государственном убежище в Бакингемшире, проведя почти неделю в больнице Святого Томаса в центре Лондона", - указано в сообщении.

Отмечается, что премьер не собирается пока возвращаться к выполнению обязанностей, так как его организм ослаблен.

Джонсон заболел коронавирусом 27 марта - именно тогда стало известно о его диагнозе. Сначала он самоизолировался и лечился дома. Однако в конце прошлой недели премьер заявил, что его температура не спадает. В воскресенье его госпитализировали, а на Даунинг-стрит объяснили это предосторожностью.

Напомним, премьер-министр Британии Борис Джонсон, зараженный коронавирусом, похоже благополучно преодолел кризис и пошел на поправку. Врачи дают осторожный прогноз, что он сможет вновь вернуться к своим прямым обязанностям уже через месяц и отмечают, что "премьер в очень хорошем настроении".

Как сообщала "Страна", перед тем как угодить в больницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, находящийся уже в реанимации с коронавирусом, работал и даже принимал участие в видеоконференции правительства, вместо того чтобы соблюдать постельный режим.