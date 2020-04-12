В понедельник, 13 апреля, Верховная Рада рассмотрит проект изменений в бюджет на 2020 год, который предусматривает, что среднегодовой курс доллара будет в районе 29,5 гривен за одну единицу американской валюты. Для того, чтобы выйти на этот показатель, необходимо, чтобы все оставшиеся месяцы доллар торговался по 30,5 грн и выше.

Кроме того, предполагается падение ВВП на 3,9% и рост безработицы до 9,4% (в предыдущей редакции ожидалось 8,1%).

Также в документ закладывается среднегодовой курс доллара. Предполагается, что он будет в районе 29,5 грн/$.

Уточним, что поскольку до этого курс доллара был существенно ниже (состоянием на сегодня курс - около 27,5 грн/$), то для вхождения на среднегодовой показатель 29,5 нужно, чтобы курс валюты держался до конца 2020-го на уровне 30-30,5 грн/$ и выше.

Ранее мы сообщали, что украинское правительство предложило Верховной Раде новый вариант изменений в государственный бюджет на этот год. Документ предусматривает сокращение доходов почти на 120 миллиардов гривен.

Так, проект документа предлагает сократить доходы бюджета с 1,096 трлн гривен до 975,8 млрд гривен, хотя предыдущий проект изменений предусматривал сокращение до 972,6 млрд гривен. Кроме того, рекомендуется увеличить расходы с 1,184 трлн гривен до 1,266 трлн гривен. До этого правительство рекомендовало увеличить показатель до 1,263 трлн гривен. Предельный дефицит государственного бюджета также рекомендуют увеличить: с 96,3 млрд гривен до 298,4 млрд грн - в три раза. Образовавшийся дефицит хотят покрыть за счет заимствований.