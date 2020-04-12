Военная отрасль в Украине страдает от коррупционеров, которые пришли к управлению "Укроборонпромом" во время президентства Петра Порошенко.

Об этом в интервью "Стране" заявил депутат и глава исполкома партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Левочкин.

"При президенте Порошенко началась и практика назначения на руководящие должности, в том числе и в набсоветы госкомпаний, иностранцев. Эта ерунда есть и сейчас. Из таких примеров посмотрите на "Укроборонпром". Количество работающих предприятий концерна сокращается. Отрасль изъедена старыми коррупционными мышами времен Порошенко и (Сергея) Пашинского, объем товарной продукции сокращается, а хайперы и болтунчики в правлении и набсовете продолжают умничать и начислять себе огромные зарплаты", - сказал Левочкин.

Полностью интервью с Сергеем Левочкиным можно прочитать здесь.

Напомним, что депутат также рассказал "Стране" о депутатах "Слуги народа", подконтрольных олигарху Игорю Коломойскому.