Депутаты Верховной Рады доработали законопроект №3279-д о Государственном бюджете на 2020 год и урезали затраты на Институт национальной памяти и языкового омбудсмена.

Об сообщается на сайте Верховной Рады.

В законопроекте указано, что после доработок решено сократить финансирование Института Национальной памяти на 49,9%, что составляет 64,780 миллионов. В этом году институт получит лишь 65,106 миллионов гривен.

Также нововведения коснулись уполномоченного президента по защите государственного языка. Его финансирование урезали на 9,4% или на 1,650 миллионов. В 2020 команде омбудсмена придется работать за 15,886 миллионов гривен.

По сравнению с редакцией изменений законопроекта от 30 марта, Институту Нацпамяти оставили 1,9% финансирования, которые хотели отобрать изначально.

Как сообщала "Страна", ранее правительство предложило Верховной Раде новый вариант изменений в государственный бюджет на этот год. Документ предусматривает сокращение доходов почти на 120 миллиардов гривен.