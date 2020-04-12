Нардепы "Оппозиционной платформы - За жизнь" не будут голосовать за законопроекты, которые МВФ выставляет как условие предоставление кредита. В частности, фракция не поддерживает ни новый проект бюджета, ни законопроект о банках (известный также как "антиколомойский закон").

Об этом в интервью "Стране" заявил депутат и глава исполкома партии "ОПЗЖ" Сергей Левочкин.

"Наша фракция не поддерживает законопроект по банкам - мы считаем, что новые законы регулирующие банковскую деятельность должны сопровождать внятную экономическую политику. Сейчас её нет — мы видим только отдельные фрагментарные действия", - заявил Левочкин.

"ОПЗЖ" также не одобряет внесения изменений в бюджет, которые инициировал Кабмин.

"Что касается изменений в бюджет, то они не выдерживают критики. В том виде, в котором бюджет был презентован на последнем заседании согласительном совета парламента (в пятницу 10 апреля – Ред.), наша фракция поддерживать его не может", - подчеркнул Левочкин.

По словам депутата, власти стремятся наполнить казну за счет уменьшения расходов на социальную политику.

"Пока, кроме позитива - дополнительного финансирования МОЗ, мы видим лишь перераспределение бюджета за счет урезания "социалки" и регионального развития в пользу выплат по внешним долгам. Хотя в нынешний кризис все должно быть ровно наоборот: проводить переговоры по реструктуризации внешних долгов, а высвобожденные ресурсы направить на поддержку людей. Ныне обсуждаемая сумма в 1 000 гривен доплат пенсионерам - это никакая не защита. Нужны гораздо большие суммы", - считает нардеп.

Полностью интервью с Сергеем Левочкиным можно прочитать здесь.

Напомним, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков признал, что еще не знает, когда парламент сможет заняться так называемым "антиколомойским законом", к которому подали больше 16 000 правок.

Ранее мы писали, что недавно Кабмин предложил Верховной Раде новый вариант изменений в государственный бюджет на этот год. Документ предусматривает сокращение доходов почти на 120 миллиардов гривен.