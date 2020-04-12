Полиция начала патрулировать прибрежные районы Киева с катера и труднодоступные места при помощи квадрокоптера с громкоговорителем.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киева.

При помощи рупоров на дронах полицейские призывают киевлян соблюдать правила карантина и избегать людных мест. Отряды водной полиции тем временем патрулируют пляжи и другие зоны отдыха возле Днепра.

"Полицейские Управления организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки Нацполиции совместно с сотрудниками отдела полиции в речном порту "Киев" провели профилактический рейд на водных объектах столицы. Сотрудники ведомства патрулировали территорию Оболонской набережной, Русановского пролива и парка культуры и отдыха "Гидропарк", - указано в сообщении правоохранителей.

Полиция патрулирует соблюдение карантина с воды и с воздуха. Видео: YouTubе / Нацполиция

В дальнейшем такие мониторинговые отряды будут посылаться на водоемы во всех областях страны.

Напомним, 6 апреля вступили в силу новые карантинные ограничения, нарушение которых грозит штрафом от 17 до 34 тысяч гривен.

Как сообщала "Страна", суд в Черновицкой области создал прецедент, отказавшись признавать виновным мужчину, который без защитной маски ожидал общественный транспорт на остановке в селе Нагоряны. Таким образом судья избавил подсудимого от необходимости платить штраф в размере 17 тысяч гривен.

Также "Страна" писала, что юрист и экс-министр юстиции Елена Лукаш рассказала, что украинские суды массово отказываются выписывать штрафы в размере 17 000 гривен за нарушение карантина.