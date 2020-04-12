Внутри монобольшинства фракции "Слуга народа" в украинском парламенте сосуществуют группы с разными целями. Так, около 40 "слуг" контролирует олигарх Игорь Коломойский и его группа "Приват", а президенту Владимиру Зеленскому подконтрольно не более 200 нардепов и то не по всем вопросам.

Об этом рассказал депутат и глава исполкома партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Левочкин в интервью "Стране".

По словам нардепа, под политическим брендом "Слуга народа" в Верховной Раде объединены свои "фракции", которые преследуют разные цели.

"Их, так скажем, бенефициары, шантажируют президента Зеленского, что заставляет его собирать временные коалиции с другими политическими силами под важные для Банковой голосования. В устоявшихся демократиях такая практика заканчивается фиаско для правящих партий", - уверяет Левочкин.

По словам депутата, одна из таких "фракций" в монобольшинстве подконтрольна украинскому олигарху Игорю Коломойскому и группе "Приват".

"Сейчас в парламенте существует коалиция президента Зеленского и "Привата" (условное название бизнес-группы Коломойского - Ред.). Поскольку, как показали последние голосования, президент контролирует, хотя и не по всем вопросам, 200 депутатов своей фракции, Коломойский - около 40. На бумаге это монобольшинство "Слуги народа", но, по сути, это коалиция", - отметил политик.

Левочкин говорит, что именно представители "фракции" группы "Приват" блокируют голосование во втором чтении "антиколомойского" законопроекта путем внесения рекордного количества правок.

"Я полагаю, что закон все равно будет одобрен в некой редакции при помощи ситуативной коалиции с фракциями Порошенко и Вакарчука, поскольку власть взяла курс на привлечение очередного кредита МВФ", - заявил депутат.

Полностью интервью с Сергеем Левочкиным можно прочитать здесь.

Напомним, что недавно спикер Рады Разумков заверил, что в составе фракции "Слуга народа" сформировалась "демократическая платформа", представители которой не являются противниками самой фракции или президента Зеленского.

Ранее мы писали, Разумков утвердил перечень вопросов, которые должны рассмотреть украинские депутаты на внеочередном заседании парламента в понедельник, 13 апреля. В документе не упоминается голосование по 16 тысячам "антиколомойских" правок.