Количество зараженных коронавирусом Covid-19 в Николаевской области возросло еще на два человека. Они оба тесно контактировали с зараженным, а именно – проводили совместные служения на дому.

Об этом говорится в сообщении Николаевской ОГА в Facebook.

"По результатам лабораторных исследований 12.04.2020 выявлено 2 подтвержденных случая COVID-19 среди обследованных контактных лиц. Оба контактны лица относятся к тесному кругу общения с заболевшими по религиозному признаку (совместные служения на дому). Из них один человек живет в Вороновке, второй - в Вознесенске", - говорится в сообщении.

Уточняется, что чиновники уже установили круг лиц и проверили 31 украинца. Материал на проверку был направлен в Николаевский областной лабораторный центр Минздрава.

Отметим, что теперь в регионе четверо зараженных.

Скриншот: facebook.com/mykoda

Напомним, сегодня вчера были зафиксированные первые два случая коронавируса в Николаевской области. Сегодня их занесли в официальную статистику Минздрава по заболевшим Covid-19 в Украине.

Уточним, что до 11 апреля Николаевская область была единственной в Украине, где не было подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекции. Минздрав даже назвал отсутствие больных в этом регионе "феноменом".