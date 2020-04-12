В Беларуси заболевших коронавирусной инфекцией стало больше, чем в Украине. Власти массово проверяют население на наличие антител.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Беларуси.

"Зарегистрировано 2578 человек с наличием коронавирусной инфекции. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 50 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. После прохождения лечения выздоровело и выписаны 203 человека", - указано в сообщении ведомства.

Не смогли пережить эпидемию 26 белорусов, у большинства из них были хронические заболевания. Таким образом количество всех заболевших в стране достигло отметки 2 807, что на сотню больше, чем в Украине.

Известно, что власти страны решили провести массовое тестирование населения - за все время эпидемии было проверено более 64 тысяч человек. Для этого используют 17 специальных лабораторий.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что экономика государства не выдержит введения жесткого карантина. Он сформулировал это фразой: "Жрать что будем?".

Как сообщала "Страна", что в ВОЗ спрогнозировали вспышку коронавируса в Беларуси. По мнению экспертов, страна ожидает нового этапа распространения коронавирусной инфекции, поэтому необходимы новые меры по сдерживанию заболевания.

Также "Страна" писала, что по состоянию на утро 12 апреля в Украине 2777 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, выздоровели 83 человек, 89 умерли.