В Киеве, где коронавирус подтвердили уже у 416 человек, из больницы сбежал пациент. Предполагалось, что киевлянин ушел домой, однако там он не появлялся. Сейчас поисками мужчины занимается полиция.

Об этом в воскресенье, 12 апреля, рассказал корреспондент "Страны" со ссылкой на собственные источники в МВД.

Сообщается, что инцидент произошел в минувшую пятницу, 10 апреля. 50-летний пациент из Киева, который находился на стационарном лечении в больнице №12 на улице Подвысоцкого, самовольно покинул медицинское учреждение и ушел в неизвестном направлении около 00:00.

По информации КГГА, эта больница не входит в перечень коронавирусных, поэтому исключается побег больного Covid-19 пациента. Изначально медики решили, что мужчина попросту ушел домой. Однако на следующий день, когда пропавшего мужчину пришла проведать его жена, выяснилось, что пациент до дома так и не дошел.

Женщина сразу же обратилась с заявлением в полицию и там завели уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). Сейчас мужчину ищут правоохранители, которые проверяют его родственников и знакомых, к которым он мог пойти.

Стражи порядка также пытаются отследить маршрут беглого пациента по уличным камерам наблюдения. В случае, если мужчину в ближайшие дни найти не удастся, правоохранители будут расследовать другую версию произошедшего, согласно которой мужчина стал жертвой преступников.

Напомним, что недавно в Черниговской области от коронавируса умер пациент, который ранее попытался сбежать из больницы.

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