В воскресенье, 12 апреля, позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе были обстреляны. Погиб один военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook.

"Несмотря на большой христианский праздник – Вербное воскресенье, враг открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям подразделений Объединенных сил, что в Луганской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате обстрелов один военнослужащий погиб. Еще один боец ВСУ получил ранения.

Скриншот: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, за последние сутки, 12 апреля, на Донбассе позиции украинских военных, по сообщению штаба ООС, были обстреляны 8 раз. Ранения получили трое бойцов. Противник использовал артиллерийскую систему 122 мм, минометы, гранатометы, а также пулеметы и стрелковое оружие.

Как сообщала "Страна", несколько дней назад на Донбассе под обстрелом противника также погиб украинский военный.

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