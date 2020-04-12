Президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить миллион долларов украинскому ученому, который создаст первую вакцину от коронавируса.

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в интервью "Левому берегу".

"Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам, и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", - сказал Ляшко.

Главсанврач страны выразил надежду о том, что вскоре вакцину или лекарство от коронавируса все же изобретут.

Напомним, израильские ученые находятся на пороге разработки первой вакцины против нового коронавируса. Если все пойдет по плану, вакцина может быть готова в течение нескольких недель и доступна для испытаний через 90 дней, утверждают в Минобороны страны.

Как сообщала "Страна", профессор и вакцинолог Оксфордского университета Сара Гилберт сообщила, что вакцина от коронавируса Covid-19 может появиться уже в сентябре этого года. Испытание на людях должны состояться уже в течении ближайших недель.

Также "Страна" писала, что американские военные медики из исследовательского института в городе Фредерик начали испытывать потенциальное лекарство от коронавирусной инфекции на человекообразных обезьянах. После этого эффективность вероятного лекарства будет проверена и на людях.