Несмотря на то, что Офис президента прогнозировал пик эпидемии коронавируса на Пасху, 19 апреля, а украинские ученые утверждали, что заболеваемость в Украине спадет после 22-23 числа, Минздрав имеет другие данные. По словам представителя ведомства, наибольший прирост количества зараженных ожидается в пятницу, 17 апреля.

Об этом заявил главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью изданию "Левый берег".

Так, чиновник отметил, что коронавирус нового типа может неожиданно повлиять на эпидемиологическую картину в стране. При этом если украинцы продолжат придерживаться карантина, пик распространения Covid-19 пройдет на невысоких показателях.



"Ожидается, что он (пик коронавируса - Ред.) будет 17 апреля. Но динамика может быть разная. Это новый вид возбудителя, он может повести себя неожиданно", - отметил Ляшко.

По его словам, справиться с эпидемией Украине и всему миру поможет волшебство.

"Нам все кричат, что мы мало тестируем. Мы не мало тестируем, мы тестируем всех, кого нужно тестировать. Но это на национальном уровне мы так видим. Когда выезжают коллеги в регионы, видят, где нарушаются наши алгоритмы. Однако волшебный пендель спасет этот мир и Украина в том числе", - заявил замминистра.



Ляшко также подчеркнул, что украинские власти осматриваются на опыт Италии, которая понесла колоссальные потери из-за эпидемии.

"...четко видим, что благодаря тому, что ввели превентивные меры, от ста до тысячи случаев мы шли больше дней, чем, например, Италия. От тысячи до десяти тысяч тоже идем медленнее, увидим, как дойдет", - заявил санврач.

Напомним, что по состоянию на утро 12 апреля в Украине 2777 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, выздоровели 83 человек, 89 умерли.

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