Госпитализированная в Санкт-Петербурге певица Татьяна Буланова, у которой проблемы с сердцем, находится в реанимацию.

Об этом сообщает 7Дней.ru.

Так, звезда находится в сознании, а за ее состоянием следят врачи. Ее забрали в больницу с подозрением на инсульт. Буланова утверждает, что ей уже лучше. Это же подтвердил и близкий друг Татьяны – Артем Анчуков.

По его словам, с певицей все "вроде бы уже хорошо" и она находится на связи с близкими.

Напомним, о госпитализации эстрадной певицы Татьяныы Булановой стало известно в субботу, 11 апреля. Медики утверждали, что говорить о причинах ухудшения самочувствия звезды можно будет только после полного осмотра.

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