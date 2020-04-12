В центре Ровно, несмотря на введенный в Украине карантин, священники проводят службу и освещение вербы по случаю сегодняшнего праздника.

Об этом в воскресенье, 12 апреля, рассказал журналист Алексей Бухало.

По его словам, в центре города возле Свято-Воскресенского собора проходит богослужение посвященное празднику Вербного воскресенья. К храму пришли десятки людей.

По последним данным Минздрава в Ровенской области 119 зараженных коронавирусом.

Напомним, что Ровно не единственный город, где верующие толпами пошли святить веточки вербы несмотря на карантин. Так, в Черновцах, большое количество людей пришло на богослужение к одной из церквей, несмотря на то, что областные власти настоятельно не рекомендовали гражданам выходить из дома.

В тоже время, в Нацполиции подчеркнули, что власти не могут запрещать людям выходить на улицу пока не будет введено чрезвычайное положение (а оно не введено). Поэтому все решения региональных властей по ограничению передвижения граждан носят лишь рекомендательный характер.