"Никаких прогнозов на июль и август". Глава Еврокомиссии призвала людей не планировать летний отпуск
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала людей не планировать летний отпуск из-за распространения коронавируса. Причиной этого является то, что никто не может дать достоверный прогноз на июль и август.
Слова еврочиновница приводит Bild am Sonntag.
"Советую подождать с такими планами. Пока никто не может делать достоверные прогнозы на июль и август", - сказала она.
При этом ограничения на посещение дома престарелых, утверждает фон дер Ляйен, могут быть продлены и в следующем году.
"Без вакцины контакты пожилых людей должны быть ограничены настолько, насколько это возможно. Я знаю, что это трудно, а одиночество - это угнетение. Но это касается жизни", - подчеркнула она.
Сама вакцина от коронавируса, по ее прогнозу, может появиться ближе к концу года.
Напомним, ранее Урсула фон дер Ляйен призывала создать для Европы новый "план Маршалла", чтобы преодолеть кризис, который может возникнуть из-за коронавируса.
Также "Страна" писала, что Европейский Союз запускает пакет "Team Europe" (сборная Европы) для поддержки стран-партнеров в борьбе с пандемией коронавируса и его последствиями. В рамках проекта планируется помощь и Украине.