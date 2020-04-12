Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала людей не планировать летний отпуск из-за распространения коронавируса. Причиной этого является то, что никто не может дать достоверный прогноз на июль и август.

Слова еврочиновница приводит Bild am Sonntag.

"Советую подождать с такими планами. Пока никто не может делать достоверные прогнозы на июль и август", - сказала она.

При этом ограничения на посещение дома престарелых, утверждает фон дер Ляйен, могут быть продлены и в следующем году.

"Без вакцины контакты пожилых людей должны быть ограничены настолько, насколько это возможно. Я знаю, что это трудно, а одиночество - это угнетение. Но это касается жизни", - подчеркнула она.

Сама вакцина от коронавируса, по ее прогнозу, может появиться ближе к концу года.

Напомним, ранее Урсула фон дер Ляйен призывала создать для Европы новый "план Маршалла", чтобы преодолеть кризис, который может возникнуть из-за коронавируса.

Также "Страна" писала, что Европейский Союз запускает пакет "Team Europe" (сборная Европы) для поддержки стран-партнеров в борьбе с пандемией коронавируса и его последствиями. В рамках проекта планируется помощь и Украине.