Пользователи сети публикуют фото и видео длинных очередей машин скорой помощи в Москве из-за эпидемии коронавируса. Машины выстраиваются в очередь, чтобы передать пациентов в больницы.

"Сегодня работаю на скорой в ночную смену. Из Митино привезли пациента в больницу, в Новогорск, видимо в Москве некуда. Я ещё такого не видел за 6 лет! Стоим в очереди", - написал в Facebook московский медик Олег Пыхтин.

Похожие снимки публикуют и другие пользователи Facebook. Так, Светлана Островская поделилась кадрами того, как очередь машин скорой помощи выстроилась перед больницей в Химках - городе в Подмосковье.

В свою очередь москвичка Надежда Зубакова поделилась видео, снятым ее одноклассником, который работает фельдшером в столице РФ. Автор отмечает, что все прилегающие улицы к госпиталю для ветеранов войн № 3 в Москве заполнены машинами скорой помощи.

Машины скорой помощи вынуждены выстраиваться в очередь в Москве и на окраинах. Видео: Facebook / Надежда Зубакова

"Вот это да, две улицы очереди! Обалдеть. Это мы теперь до вечера без обеда простоим здесь", добавляет на ролике медик.

Похожим видео поделился еще один пользователь соцсетей из Москвы.

Машины скорой помощи вынуждены выстраиваться в очередь в Москве и на окраинах. Видео: Twitter / polniypesez

Московские "скорые" выстраиваются в очередь, чтобы передать пациентов в больницы. Видео: YouTube / Владимир Лобанов

Отметим, в Москве сейчас 10,1 тысяч человек болеют коронавирусом. Умерло в российской столице за все время эпидемии 72 пациента.

Что касается всей России, на данный момент болеют 15 770 человек, 130 больных скончались. То есть на Москву приходится примерно две трети всех зараженных в РФ и больше половины умерших.

За последние сутки в стране обнаружили еще 1667 случаев заражения в 49 регионах. Всего вылечились 145 человек. Также за сутки умерло 12 пациентов с Covid-19, из них 8 - в Москве и один в области.

РФ занимает 17 место по количеству инфицированных коронавирусом в мире.

Напомним, за последние сутки в России зафиксировано более 2 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных увеличилось до 15 770 человек.

Как сообщала "Страна", мэр российской столицы Сергей Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве из-за коронавируса.