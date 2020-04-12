Несмотря на то, что в Черновицкой области, которая лидирует по числу зараженых коронавирусом в Украине, на выходных власти ужесточили режим карантина и категорически не рекомендовали людям выходить из своих домов, многие верующие по случаю Вербного воскресенья пошли в церкви, чтобы освятить веточки вербы.

Об этом сообщает информационное агентство "АСС".

Отметим, что полиция не препятствует людям идти в храм.

Фото: АСС

Фото: АСС

Фото: АСС

Напомним, что в Черновицкой области с 13:00 субботы, 4 апреля, до 6:00 понедельника, 6 апреля, введен режим максимального ограничения любого перемещения людей. Жителей региона попросили не покидать дома и квартиры.

В тоже время, в Нацполиции подчеркнули, что власти не могут запрещать людям выходить на улицу пока не будет введено чрезвычайное положение (а оно не введено). Поэтому все решения региональных властей по ограничению передвижения граждан носят лишь рекомендательный характер.

"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг активного распространения коронавируса в Украине.