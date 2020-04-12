Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем христианам западного обряда и поздравил их с Пасхой.

Его слова приводит пресс-служба Офиса президента.

"Мои сердечные поздравления христианам Украины западного обряда по случаю Пасхи. Это праздник наполнен особой энергией и верой. Верой в то, что животворная сила любви, добра и милосердия способна преодолеть любые трудности и осуществить невозможное", - говорится в обращении.

Зеленский также пожелал семьям верующих здоровья, мира и "щедрой судьбы".

"Пусть в ваших домах всегда царят взаимопонимание и уют", - подчеркивается в обращении.

Напомним, "Укрпочта" отправила по Украине уже 5 тысяч освященных пасок. Кроме того, почтовая служба получила заказы еще на более, чем 7 тысяч освященных пасхальных куличей.

Также "Страна" писала, что в условиях карантина службы в храмах будут проводиться, но с участием не более десяти человек. Для прихожан трансляция будет вестись онлайн. В храмах могут находиться только священник, прислужник, дьякон и люди, помогающие служить и обеспечивать онлайн-трансляцию.